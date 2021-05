Noile variante de coronavirus, în creștere alarmantă în România: Cea britanică, DOMINANTĂ, tulpina indiană se extinde - RAPORT Pana in prezent au fost confirmate aproape 1.400 de cazuri de infectare cu variante care provoaca ingrijorarea specialiștilor (VOC), din probele secvențiate. Dintre acestea, predominanta este tulpina britanica - 1.375 de cazuri in total, dar și cea sud-africana, care pare ca este intr-o ușoara creștere - 10, in total, cele mai multe in București - 7 și cate unul in județele Argeș, Ilfov și Valcea. De la ultima raportare, numarul de cazuri de infectare cu tulpina braziliana a ramas același - 12, toate fiind depistate in Capitala. In total, rata de confirmare a variantelor care determina ingrijorare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

