Gigantii din retail iși reorganizeaza supermarketurile in functie de comportamentul clientilor. Astfel, aceste magazine te determina sa cumperi produse de care nu ai avea neaparata nevoie. Strategiile de manipulare s-au diversificat in ultimii ani. Cum sa nu cazi in capcanele de marketing Specialistii in psihologie ne explica la ce trebuie sa fim atenti: Haosul bine […]