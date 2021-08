Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Reforma Feroviara a anunțat, luni, ca a anulat licitația pentru achiziția a 40 de trenuri electrice regionale (RE-R), cel mai mare contract de achiziție material rulant din Romania, și ca va organiza o noua licitație pentru aceste rame. Licitația a fost lansata inițial pe 3 aprilie 2019,…

- Comisia de evaluare a anulat licitatia pentru achizitia celor 40 de rame electrice regionale (RE-R), insa prin aceasta masura s-a deblocat o procedura de achizitie "care parea ca se afla intr-o situatie fara iesire", sustine presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF), Gigi Gavrila. "Prin…

- La sesizarea Serviciului Roman de Informații (SRI), Curtea de Apel București (CAB) a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru Romania a doi cetațeni apatrizi, pentru o perioada de 10 ani.Cei doi cetațeni - spun reprezentanții SRI intr-un comunicat de presa publicat, astazi, pe site-ul instituției…

- Hotararea Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la procurorul de sedinta din dosarul ‘Colectiv’ este de natura sa creeze un precedent periculos, intrucat formularea unei cereri de recuzare de catre procuror este un demers legal, precizeaza, miercuri, Directia Nationala…

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis miercuri, 30 iunie, ca „a luat cunoștința cu vadita ingrijorare” de hotararea Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a decis sesizarea procurorului-șef DNA, Crin Bologa, „pentru a evalua posibilitatea revocarii domnului procuror” care s-a opus reducerii…

- Liberalul Cristian Bacanu, secretar al Comisiei juridice din Camera Deputatilor, considera ca motivarea deciziei CCR privind Sectia speciala arata ca judecatorii constitutionali se abat de la obligatiile asumate de Romnia prin aderarea la UE si „se bazeaza pe o fractura grava a logicii juridice”.

- Totul a pornit dupa ce avocata Elena Radu a dat in judecata CNSU si Departamentul pentru Situatii de Urgenta, cerand anularea art.15 din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic. Articolul respectiv se refera la ordinele…

- „Arestarea a fost dispusa ca urmare a cererii formulate de catre Ministerul Justitiei, la sesizarea instantei emitente a mandatului de arestare preventiva.Potrivit comunicatului, autoritatile mexicane au colaborat cu cele romane cu celeritate si eficienta. Ministerul Justitiei a beneficiat de asistenta…