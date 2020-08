Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Buzau care au avut medii maxime la examenele naționale au fost premiați joi de Consiliul Județean Buzau. Au primit cate o diploma de excelența și un premiu de 3.000 de lei 15 absolvenți de clasa a VIII-a, care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala și 9 absolvenți de clasa a XII-a, care…

- Elevii de clasa a VIII-a au trecut astazi prin cea de-a doua proba de foc a examenului de Evaluare Naționala: Matematica. In Vrancea, dintr-un total de 3.004 elevi inscriși, s-au prezentat doar 2.833 elevi la ultima proba scrisa a primului examen important din viața lor. Din primele declarații, parinții…

- Evaluarea Nationala 2020 incepe luni cu proba de limba si literatura romana, in elaborarea subiectelor nefiind inclusa materia din semestrul al doilea. La prima sesiune a Evaluarii Nationale 2020 s-au inscris 172.482 de elevi care au absolvit clasa a VIII-a, o sesiune speciala urmand a fi organizata…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut mai multe precizari in legatura cu elevii care au temperatura peste 37,3 grade in ziua examenului, cu o zi inainte de prima etapa a Evaluarii Naționale. Ministrul a spus ca temperatura unui elev va fi masurata de trei ori, in cazul in care acesta are temperatura…

- Vacanța de vara care incepe din 13 iunie va avea o durata 93 de zile. Elevii revin la cursuri de luni 14 septembrie 2020, potrivit structurii anului școlar 2020-2021. EVALUARE NATIONALA 2020 De luni incepe Evaluarea Nationala 2020. Pe 15 iunie este programata proba scrisa la Limba…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, la Palatul Cotroceni, ca s-a decis ca elevii care in ziua examenului de Evaluare Nationala, pe 15 iunie, sunt descoperiti cu febra sau nu pot participa pentru ca se afla in izolare sau carabtina, cu familia, sa dea examentul pe 29 iunie. Seful statului a precizat…

- Elevii aflati in izolare sau bolnavi de COVID-19 vor sustine probele de Evaluare Nationala conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educatiei, se arata intr-un ordin al ministrului Monica Anisie publicat vineri in Monitorul Oficial. “Pentru elevii care solicita si primesc in cazuri justificate…

