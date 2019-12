Noile tendinte pentru nuntile anului 2020 2020 va fi cu siguranta de neuitat in lumea nuntilor. Mirii, care incearca sa-si faca nunta mai creativa, se indeparteaza de traditii si aleg solutii noi, indraznete. In prezent, mirii acorda atentie paletei de culori, armoniei dintre nuante, si, prin urmare, si, invitatiilor de nunta, care sunt accesorii si elemente de decor. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum s-au inscris 61 de cupluri, dar lista este in continuare deschisa Cuplurile din Brasov care anul acesta aniverseaza 50 de ani de la casatorie neintrerupta isi vor putea sarbatori „Nunta de aur” la Restaurantul Aro Palace – Sala Mare. Evenimentul, ajuns la a 19-a editie, se va…

- O nunta traditionala moldoveneasca a fost inscenata la Complexul Etno-Cultural Vatra din Straseni, unde s-a desfasurat "Picnicul Anului". Mirii au imbracat cele mai frumoase haine populare si alaturi de nasi au incercat sa reproduca traditiile stramosesti.

- Tom și Victoria Browne, de la St Austell din Cornwall, au decis sa shimbe tradiția in ziua nunții lor și au comandat pizza de la Domino's in valoare de 350 de lire pentru bufetul lor de la nunta.

- Aflați pe ultima suta de metri inainte de debutul in forța al noului sezon rece, tremuram de pe acum la gandul costurilor pe care le vom avea de suportat cu incalzirea, dar și la ce fel de soluție de incalzire este cea mai potrivita pentru locuința sau spațiul comercial pe care il deținem.

- Aflați pe ultima suta de metri inainte de debutul in forța al noului sezon rece, tremuram de pe acum la gandul costurilor pe care le vom avea de suportat cu incalzirea, dar și la ce fel de soluție de incalzire este cea mai potrivita pentru locuința sau spațiul comercial pe care il deținem.

- Andrew și Sharon Aitchinson au avut un șoc de proporții cand au auzit de falimentul agenției de turism Thomas Cook, fiindca platisera o suma frumușica pentru a ajunge impreuna cu prietenii la Las Vegas, unde aveau programata nunta. Dupa ce le-au aflat povestea, cei de la o alta companie aeriana au decis…

- Prezentare de moda impresionanta in Pakistan. Viitoarele mirese s-au adunat in orasul Lahore, acolo unde s-a organizat un eveniment dedicat celor care sunt in febra pregatirilor de nunta. Rochiile sclipicioase cu imprimeuri florale si cu paiete au fost in centrul atentiei publicului.

- Simona Halep a parut ca se simte foarte bine la eveniment și a postat cateva fotografii pe care și le-a facut cu prietenele ei. Mirii sunt din cercul de prieteni ai campioanei noastre, fiind nelipsiți de la petrecerile organizate de Simona Halep, Cosmin Hodor sau de Horia Tecau. Bianca Andreescu…