- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…

- Odata ridicate restricțiile, companiile din Romania au reacționat imediat și au reluat evenimentele organizate pentru echipe in offline, arata datele Complice.ro, furnizor de soluții experiențiale pentru corporate și residential. Astfel, in prima parte a anului, 95% dintre solicitarile pentru programele…

- București, Romania – 18 mai 2022 – Samsung Electronics Co., Ltd. și Hyundai Motor Group au anunțat astazi ca vehiculul electric GV60 Genesis va fi primul care va permite utilizarea cheilor digitale ultra-wideband (UWB) disponibile pe dispozitivele Galaxy. Șapte dintre cele mai recente smartphone-uri…

- Romania este pe primul loc, alaturi de Cehia, in topul scumpirilor la prețul motorinei, potrivit statisticilor europene. La benzina, țara noastra se afla pe locul 4, fiind devansata tot de Cehia, dar și de Bulgaria și Austria. Datele arata ca pe 25 aprilie, un litru de motorina costa cu 59% mai mult…

- București, Romania – 16 martie 2022 – realme, cea mai tanara companie dintre primele 6 dintr-un clasament global, a devenit pentru prima data brand-ul de smartphone-uri cu cea mai rapida creștere la nivel global pe piața de smartphone-uri 5G. Ascensiunea robusta a permis brandului realme sa obțina un…

- București, Romania – PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din Romania și in același timp un reper pentru toți cei pasionați de tehnologie, anunța campania “Te echipam gratuit”, in care este oferita o carcasa Aqirys Arcturus ARGB cadou la achiziția unui combo…

- Presedintele Comitetului Intrunit al Sefilor de State Majore din Armata Statelor Unite, generalul Mark A. Milley, a declarat ca SUA ar trebui sa trimita mai multe trupe in Europa de Est pentru a descuraja agresiunea rusa. In prima sa audiere in fata Congresului de la inceputul invaziei ruse in Ucraina,…