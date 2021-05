Orașul Cugir, alaturi de localitațile din zona 2, vor avea cele mai mari tarife la colectarea deșeurilor din județul Alba. Intrarea noului operator, Asocierea RER VEST & RETIM, simultan cu deschiderea depozitului ecologic de la Galda de Jos, NU va duce la o scadere a tarifelor la colectarea deșeurilor. Astfel, cu toate ca gunoiul va fi transportat in județul Alba, teoretic, cheltuielile fiind mai mici, prețurile raman la același nivel. RER VEST SA și RETIM sunt doua firme puternic ancorate in zona PNL, ele realizand activitați de colectare a deșeurilor in județul Bihor – une e Ilie Bolojan (PNL),…