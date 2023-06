Noile tarife la rovinietă și noua taxă ToIIRO Noile tarife la rovinieta și noua taxa ToIIRO, Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri The post Noile tarife la rovinieta și noua taxa ToIIRO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Masurile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026 și se aplica tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul de marfa cu masa…

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania si care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026. fiind aplicabil tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul de marfa cu…

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania si care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026 fiind aplicabil tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul de marfa cu masa…

- Ordonanta de urgenta cu maririle salariale pentru profesori, valabile de la 1 iunie 2023, a fost publicata in Monitorul Oficial. Documentul cuprinde, in Anexa, noile grile cu salariile de baza pentru functiile din invatamant, dupa majorarile adoptate de Guvern in urma negocierilor cu sindicatele din…

- Moldovagaz SA a declarat ca noul tarif la gazele naturale aprobat de ANRE pentru consumatorii finali va duce la pierderi pentru o serie de intreprinderi de distribuție a gazelor din grupul Moldovagaz și, prin urmare, compania va solicita Autoritații de reglementare in domeniul energiei sa revizuiasca…

- Nu vin vremuri bune pentru șoferii din Romania. Un semnal de alarma este tras de cei de la Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.), A.P.T.E.2002, A.P.U.L.U.M, care cer inca o data renegocierea de urgenta a Planului National pentru Dezvoltare si Rezilienta (PNRR)!.…

- Guvernul sud-coreean vrea sa-i plateasca pe tinerii care traiesc in izolare pentru a „reintra in societate”, relateaza CNN, citat de Digi24. Ministerul Egalitații de Gen și Familiei a anunțat saptamana aceasta ca va oferi pana la 650.000 de woni coreeni (aproximativ 500 de dolari) pe luna tinerilor…

- Hidroelectrica a anuntat noi tarife, mai mici, pentru furnizarea de energie electrica, in cadrul unei noi oferte numita ”viitor verde”.Compania propune pentru clienții noi un tarif de 0,28404 lei/KWh, care include componenta de achiziție a energiei electrice, inclusiv tariful de transport - componenta…