Noile tarife Enel, după ce activele din România au fost cumpărate de greci! Cât vor plăti clienţii pe curentul electric Care vor fi urmarile dupa plecarea Enel din Romania și cat vor plati romanii pentru curentul electric? Acestea sunt intrebarile care ii macina pe clienți, dupa ce grupul italian a vandut activele din țara noastra catre o companie din Grecia. Exista un val de ingrijorare printre clienții Enel din Romania dupa ce gigantul energetic a […] The post Noile tarife Enel, dupa ce activele din Romania au fost cumparate de greci! Cat vor plati clientii pe curentul electric first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Enel a anuntat joi ca isi va vinde operatiunile din Romania catre Public Power Corp, cea mai mare companie de utilitați din Grecia, pentru 1,26 miliarde de euro, in cadrul unui plan care vizeaza reducerea datoriilor si concentrarea pe energiile verzi. In acest context, a aparut intrebarea fireasca:…

- B1.ro CFR a cumparat 37 de trenuri Alstom care vor rula pe rutele din toata țara. Primul tren Alstom va ajunge in Romania in luna iulie 2023, in vederea efectuarii de teste. Trenuri Alstom, cumparate de CFR vor ajunge anul acesta in țara noastra Prima rama electrica inter-regionala (RE-IR) va ajunge…

- Intreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” anunța ca au fost puse in aplicare noile tarife pentru expedierea coletelor in Romania. Acestea sint valabile din 6 ianuarie și au fost stabilite cu o reducere de peste 30 %. {{657766}}Prețul pentru expedierea unui colet cu destinația Romania a fost redus cu 34,5%.…

- Factura la gaz va fi mai mare cu aproximativ 42% pentru circa 20.000 de cetațeni ai clujului care locuiesc in apartamente branșate la sistemul centralizate de termoficare.Marți, 27 decembrie 2022, Consilierii Locali au aprobat noile tarife pentru energia termica livrata populației de catre Societatea…

- Clujenii vor plati mai mult pentru o cursa cu taxiul in „orașul de cinci stele”. Municipalitatea a stabilit deja noile tarife. Consilierii Loclai au aprobat noile tarife in ședința de marți, 27 decembrie 2022, dupa ce ultima oara cand prețurile au fost ajustate in aprilie. Atunci au crescut…

- Public Power Corp (PPC), cea mai mare companie de utilitati din Grecia, a anuntat miercuri seara ca a semnat un acord de exclusivitate cu compania italiana Enel privind posibila achizitie a activelor acesteia din Romania, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cine va prelua activele ENEL din Romania, dupa ce italienii au anunțat ca pleaca din țara noastra? Cine va prelua activele ENEL din Romania, dupa ce italienii au anunțat ca pleaca? Cea mai mare companie de energie electrica din Grecia, Public Power Corp (PPC), a semnat un acord de exclusivitate cu compania…

- Compania naționala de electricitate a Greciei negociaza preluarea afacerilor din Romania ale Enel. Acord exclusiv pana in ianuarie Cea mai mare companie de energie electrica din Grecia, Public Power Corp (PPC), a semnat un acord de exclusivitate cu compania italiana Enel pentru posibila achizitie a…