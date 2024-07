Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarea RCA Soferii care au masinile inmatriculate in Bucuresti si judetul Ilfov vor plati mai mult pentru asigurarea RCA decat soferii din restul tarii, dupa publicarea noilor tarife de referinta publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ), care pentru prima data tin cont si de localizarea…

- Noile tarife de referința pentru asigurarile RCA (Raspundere Civila Auto) au fost anunțate recent, aducand cu sine o serie de schimbari semnificative. Intr-un context de piața dinamic, unde frecvența daunelor și riscurile asociate joaca un rol crucial, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a…

- Noile tarife de referința RCA, publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Cat de scumpe sunt polițele de asigurare auto Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referința RCA la nivelul lunii iulie 2024. Acestea sunt cu rol orientativ pentru urmatoarele șase luni.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF a publicat noile tarife de referința pentru polițele auto obligatorii – RCA. Acestea sunt in ușoara creștere pentru mai multe categorii de șoferi și mașini comparativ cu anual precedent.„Tarifele de referința estimate pentru fiecare segment de tarif sunt,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat noile tarife de referinta pentru politele RCA. Astfel, asigurarile auto obligatorii vor fi mai scumpe in Bucuresti si in Ilfov.Explicatia tine de faptul ca in aceste locuri accidentele sunt mai frecvente iar valoarea daunelor este printre cele mai…

- Ministerul Finanțelor pune in dezbatere publica proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin care reglementeaza soluția temporara de prelungire pana la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri…

- Mentinerea plafonarii tarifelor la RCA va fi decisa in baza unei analize pe care o va efectua Autoritatea de Supraveghere Financiara, a spus, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, prezent la conferinta dedicata aniversarii a 30 de ani de la infiintarea UNSAR. Analizam, sa vedem ce facem mai departe.…

- Tarife RCA mai mari! KPMG, firma angajata sa calculeze pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prețurile de referința pentru RCA, va opera mai multe schimbari ale formulei de calcul, astfel incat rezultatul final sa reflecte cu mai mare precizie realitatea din piața, scrie Economica . Aceasta…