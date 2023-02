Stiri pe aceeasi tema

- Samsung lanseaza astazi, 1 februarie, noua serie de smartphone-uri S, formata din modelele S23, S23+ și S23 Ultra, smartphone-uri mai performante cu design finisat. In premiera fața de generațiile S20, S21 și S22, seria din 2023 vine și in Europa cu procesoare Snapdragon, modificate pentru Galaxy.

- Honor a facut o impresie buna cu seria Magic 4 in 2022 si continua pe aceeasi linie si in 2023, urmand sa aduca la MWC 2023 seria Magic 5. Pana atunci compania desprinsa din Huawei a confirmat ca va fi prezenta la evenimentul din Barcelona pe final de februarie. Compania va avea propriul stand, fata…

- In ceea ce ar putea fi lejer breaking news-ul unei saptamani marcate de lansari de la CES 2023 , iata ca Samsung a confirmat in sfarsit data de lansare a lui Samsung Galaxy S23. Luna trecuta zvonacul Ice Universe dezvaluise ca telefoanele ar sosi pe 1 februarie 2023, iar acum totul e confirmat de Samsung.…

- Linia de laptopuri de gaming Acer Nitro primește un upgrade semnificativ cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ din generația a 13-a și GPU-uri din seria NVIDIA® GeForce RTX™ seria 40 Disponibile cu un ecran WUXGA/WQXGA de 16 inci sau cu un ecran FHD/QHD de 17,3 inci, noile laptopuri Nitro dispun…

- Samsung anunța ca numarul de smartphone-uri Galaxy Z Fold și Galaxy Z Flip vandute catre companii s-a dublat de la an la an. In perioada ianuarie octombrie 2022, numarul de smartphone-uri pliabile Samsung achiziționate de catre companii a crescut cu 105% fața de aceeași perioada din 2022.

- Dupa ce trebuia sa se lanseze pe 1 decembrie , Xiaomi 13 primeste acum un nou interval pentru debut. E vorba despre 11 decembrie 2022, iar atunci va sosi seria cea noua, cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 la interior. Debutul de pe 1 decembrie a fost amanat din cauza mortii lui Jian Zeming, lider…

- Dupa o sumedenie de scapari si zvonuri, OPPO a confirmat in sfarsit data de lansare a seriei OPPO Reno 9. Se pare ca terminalele vor debuta pe 24 noiembrie, iar compania a confirmat asta printr-o invitatie trimisa presei din China. OPPO Reno 9 va fi o serie de cel putin 3 telefoane: OPPO Reno 9, Reno…

- Huawei a anuntat al doilea smartphone pliabil al companiei, numit Pocket S. Acesta pastreaza, in mare, designul lui P50 Pocket, cu tot cu ecranul extern circular. Pocket S are un ecran principal de 6,9 inch, cu 2790 x 1188 pixeli rezolutie si 120Hz rata de improspatare. Ecranul extern are 1,04 inch…