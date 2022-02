Omicron, noua varianta de coronavirus, este extrem de contagioasa și poate sa imbolnaveasca chiar și persoanele imunizate. Spre deosebire de vechile tulpini, Omicron mai are și alte simptome, care pot aparea și in ce privește obiceiurile alimentare. Astfel, cercetatorii de la ZOE COVID Study au indicat o „creștere brusca” a numarului de persoane care au […] The post Noile simptome Omicron apar cand ești la masa. Ce au descoperit cercetatorii in ianuarie 2022 appeared first on IMPACT .