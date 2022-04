Cu toate acestea, blocul ramane divizat cu privire la extinderea acestor sanctiuni la importurile de energie, in ciuda dovezilor tot mai numeroase referitoare la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina. Procurorul general al Ucrainei a declarat ca 410 cadavre au fost gasite in orase recucerite, de la retragerea fortelor ruse din jurul Kievului, ca parte a unei investigatii privind posibile crime de razboi. In weekend, diverse organizatii internationale de presa au relatat despre uciderile in masa ale civililor in orasul Bucea, un oras ucrainean apropiat de capitala tarii Kiev, care…