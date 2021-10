Noile RESTRICȚII valabile de duminică în București. DOCUMENT – Declarația pe propria răspundere și adeverința de la angajator Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, sambata seara, noile restricții valabile din noaptea de sambata spre duminica, ora 00.00, dupa ce Capitala a trecut de incidenta de 8 la mie. Circulatia persoanelor nevaccinate in afara locuintei, intre orele 20.00 si 05.00, este permisa doar cu declaratie sau adeverința de la angajator, pentru […] The post Noile RESTRICȚII valabile de duminica in București. DOCUMENT – Declarația pe propria raspundere și adeverința de la angajator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, sambata, propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, potrivit careia doar persoanele vaccinate sau cele vindecate de COVID au voie la restaurant, nunti, botezuri sau cinematograf. Practic, au fost scoase testele rapide si cele PCR.

- Autoritațile au pregatit un nou set de restricții ce urmeaza a fi puse in practica dupa ce indicele de infectare a depașit 6/mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit joi seara pentru a decide noi masuri in contextul exploziei de infectari. Masca va fi OBLIGATORIE și in aer liber,…

- Declarația pe propria raspundere a devenit din nou obligatorie in unele localitați din Romania, declarate in scenariul roșu din cauza incidenței mari a cazurilor Covid, iar autoritațile au aprobat noi restricții. Romanii care lucreaza pe timp de noapte au nevoie de o adeverința de la angajator, pentru…

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune noi masuri valabile de la 1 august referitoare la desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment, in functie de incidenta cazurilor de Covid-19, acestea urmand sa fie aprobate de Guvern. Restrictii legate de numarul participantilor…