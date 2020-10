Noile restricții pentru București intră în vigoare în această noapte. Care sunt acestea Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București s-a intrunit luni in sedinta, pentru a constata rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile si pentru a decide, in consecinta, restrictiile suplimentare care se vor aplica in Bucuresti pe baza analizei facute de Directia de Sanatate Publica. Rata de incidenta anuntata luni […] The post Noile restricții pentru București intra in vigoare in aceasta noapte. Care sunt acestea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

