- De astazi intra in vigoare noile restrictii adoptate aseara de guvern pentru limitarea epidemiei provocate de coronavirus. Astfel, in localitatile in care rata de infectare este de peste patru la mia de locuitori circulatia va fi restrictionata de la ora 20:00 fata de ora 22:00 cat este acum, iar magazinele…

- Noile restricții anunțate joi seara intra in vigoare incepand cu ziua de astazi, vineri, 26 martie. Astfel, incepand cu aceasta seara, aradenii din municipiu nu vor mai putea ieși din case incepand cu ora 20, decat in situații excepționale.

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mall -urile și magazinele se inchid de vineri de la ora 18.00. Noile masuri prevad ”limitarea intervalului de timp in care este permisa desfașurarea activitații operatorilor economici care desfașoara activitați de comerț/prestari de servicii in spații inchise si/sau deschise, publice si/sau private,…

- Cu o rata de infectare de 5.07 la mia de locuitori, comuna Paulesti este singura din Prahova in care, incepand de maine, se vor aplica noile restrictii. Iata care sunt acestea: In zilele de vineri, sambata și duminica circulația e permisa doar pana la 20.00!Activitatea operatorilor…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat principalele doua scenarii pe care Romania le are in vedere in perioada urmatoare. „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința unde a fost discutata situația actuala. A rezultat hotararea pe care o avem in fața. Masurile sunt urmatoarele: – intervalul orar:…

- Autoritatile din judetul Alba propun instituirea, pentru doua saptamani, a unor restrictii de circulatie intre orele 18.00-22.00, respectiv 5.00-22.00 in weekend, in municipiul Aiud si localitatile apartinatoare. De asemenea, magazinele ar urma sa fie deschise pana la ora 20.00 in timpul saptamanii…

- Anunț major pentru mii de romani. Noi restricții intra in vigoare incepand cu data de vineri, 29 ianuarie. Cine sunt cei vizați și ce reguli trebuie sa respecte? Noi restricții pentru cei care vor sa calatoreasca in Norvegia in urmatoarea perioada. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca intrarea…