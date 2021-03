Noile restricții „intră în vigoare duminică” Noile restricții „intra in vigoare duminica” Florin Citu. Foto: Agerpres. Premierul Florin Cîțu anunța ca noile masuri decise de Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru limitarea raspândirii coronavirusului vor intra în vigoare de duminica, 28 martie. Într-o postare pe internet, prim-ministrul precizeaza ca hotarârea se va publica azi în Monitorul Oficial. Având în vedere timpul scurt pe care l-ar avea operatorii economici la dispoziție pentru pregatiri, premierul a stabilit, împreuna cu șeful DSU, Raed… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca restricțiile prevazute in Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența intra in vigoare doar duminica, din cauza timpului scurt de implementare. Florin Cițu a transmis ca Hotararea CNSU va fi publicata vineri, dar nu va intra in vigoare decat duminica. „Astazi…

- Reprezentantii Grupului de Comunicare Strategica au precizat ca noile restrictii anti-pandemie sunt raportate la incidenta, fapt pentru care, dupa publicarea HG in Monitorul Oficial in cursul acestei dupa-amieze, comitetele judetene pentru situatii de urgenta urmeaza sa constate incadrarea in limitele…

- Premierul Florin Citu a declarat ca hotararea de Guvern privind noile masuri va fi publicata vineri in Monitorul Oficial, insa a discutat cu seful DSU Raed Arafat si au stabilit ca noile restrictii vor fi aplicate incepand de duminica pentru ca operatorii economici sa aiba timp sa se pregateasca.…

- Raed Arafat a precizat, la finalul conferinței de presa de joi seara, in care au fost prezentate noile restricții impuse de CNSU, ca la acest moment nu se aplica restricții de circulație in afara localitaților. Șeful DSU a spus insa ca acolo unde a fost impusa carantina, masura de a interzice parasirea…

- Guvernul Romaniei a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu COVID-19. Acestea au fost propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, 26 martie, imediat dupa publicarea lor…

- Guvernul urmeaza sa anunțe noile restricții care vor fi aplicate la nivel național, in urma propunerilor facute de Comitetul Național petru Situații de Urgența. Premierul Florin Cițu susține o conferința de presa, alaturi de miniștrii sanatații, de interne și al educației, dar și șeful DSU, Raed Arafat.…

- Este oficial! Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus, astazi, miercuri, 10 martie 2021, prelungirea starii de alerta in Romania. Noile masuri care au intrat in vigoare! Toți romanii trebuie sa știe asta!

- Luni intra in vigoare cateva masuri de relaxare a restrictiilor in capitala În Bucuresti se redeschid, de luni, restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele si salile de jocuri, la o capacitate de 30%, între orele 6:00 si 21:00. Decizia a fost luata vineri, în…