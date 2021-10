Stiri pe aceeasi tema

- Cei care isi fac prima doza au ajuns la peste 5.000 pe zi, in judet. Asta in conditiile in care, in urma cu circa o luna sau doua, cei care isi faceau prima doza ajunsesera sa scada si la 200 de ieseni pe zi. Cresterea numarului de cazuri COVID, si in special posibilitatea impunerii de masuri restrictive…

- Peste 600 de persoane au fost imunizate in cadrul unui maraton de vaccinare care s-a desfasurat, sambata si duminica, la singurul complex comercial de tip mall din municipiul Botosani, a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, din…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu virusul SARS-COV2, ieri, angajati ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, impreuna cu jandarmi și reprezentanți ai celorlalte structuri cu atribuții in domeniu, au continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- Peste 400 de persoane s-au prezentat, marti, la cele doua centre de vaccinare din judetul Botosani pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19, a declarat, miercuri, intr-o sedinta a Colegiului Prefectural, directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei.…

- N. Dumitrescu Potrivit celei mai recente centralizari in ceea ce privește campania de vaccinare la nivel național, din data de 24 august august, ora 10.00, Prahova se situa intre primele 15 județe la capitolul persoane imunizate impotriva Covid-19, pe primul loc fiind Capitala – cu 48,70%, iar pe ultimul…

- Mai multe adeverinte de vaccinare anti-COVID-19, despre care se banuieste ca ar fi false, au fost identificate de personalul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, conducerea institutiei solicitand Parchetului sa efectueze cercetari amanuntite in acest caz, a anuntat, vineri, directorul executiv…