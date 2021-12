Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in instanța o actiune prin care contesta Hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și cere anularea in parte a Hotararii CNSU nr. 113/2021 privind stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. „Consecvenți cu noi inșine și ținand […] The post Noile restricții impuse de Guvern, contestate in instanța de AUR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .