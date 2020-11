Noile restricții din Europa dau peste cap estimările economiștilor Noile masuri de carantina anuntate la nivelul intregii Europe in ultimele zile in scopul stavilirii accelerarii imbolnavirilor au declansat o serie intreaga de reduceri ale prognozelor de crestere economica in conditiile in care restrictiile ameninta redresarea continentului, scrie Mediafax. Economia zonei euro este acum este de asteptat sa se contracte cu 2,3% in T4, potrivit economistilor chestionati de Financial Times, sub performanta anticipata de acestia inaintea anuntarii restrictiilor. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa se pregatește de inevitabil: un nou lockdown. Vezi cum arata noile restricții și ce state europene se mai pregatesc sa inaspreasca masurile anti-COVID Franța intra in lockdown vineri, Germania, luni. Cum arata noile restricții și ce state europene se mai pregatesc sa inaspreasca masurile anti-COVID…

- COVID-19 a schimbat in mod semnificativ piata muncii in conditiile in care 60% dintre angajatori considera ca afacerea lor se afla intr-o "mare dificultate", iar 54% dintre angajati se declara foarte afectati de schimbarile din aceasta perioada, potrivit studiului "Revenirea la Munca. Noile conditii",…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 o contractie de 5%, conform noilor previziuni din WEO institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 4,8% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 4,6%,…

- Autoturismele utilizeaza o platforma tehnica mai moderna din grupul Renault, dispar din gama motorizarile diesel la aceste modele, designul este ameliorat și Dacia spera sa atraga și clienți mai tineri. Compania va prezenta in cateva luni prima sa mașina electrica, iar acum a prezentat noile…

- Rezerva Federala imbunatatește estimarile privind evolutia celei mai mari economii a lumii. PIB-ul SUA ar urma sa scada cu 3,7%, fața de 6,5%, cat previziona inițial Noile estimari ale oficialilor Rezervei Federale a SUA (Fed) indica un declin de 3,7% al economiei americane in acest an, mult mai redus…

- Adar Poonawalla, director executiv al Institutului Serum din India. a declarat pentru Financial Times ca nu vor putea fi produse suficient de multe doze de vaccin pentru a imuniza toata populația in mai putin timp. „Va dura patru pana la cinci ani pana cand toata lumea va primi vaccinul pe…

- Vanzarile de mobila au crescut puternic la nivelul Europei, pentru ca oamenii au stat acasa in aceasta perioada sau au inceput sa lucreze de la domiciliu. Acest lucru a contribuit decisiv la redresarea cheltuielilor din retail, potrivit Financial Times, care scrie ca multe tari au urcat astfel peste…

- Polițiștii bistrițeni au fost dodați cu autospeciale noi. Pana acum s-au primit 22 de autovehicule, imparțite la secțiile rurale și orașenești. DE CE s-a ales culoarea albastru și galben: In urma unui acord de achiziție și furnizare de autospeciale a MAI, peste 5.400 de autovehicule Dacia, de tip Duster…