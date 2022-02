Stiri pe aceeasi tema

- Italia a decis sa elimine obligativitatea prezentarii unui test Covid negativ inainte de a intra in țara pentru toți calatorii vaccinați care vin din statele Uniunii Europene, incepand cu 1 februarie, relateaza Reuters. UE a recomandat recent eliminarea restricțiilor suplimentare pentru cei care circula…

- Raspandirea rapida a variantei Omicron in Franța a determinat guvernul sa impuna restricții mai dure pentru nevaccinați. Autoritațile din Franța au decis sa reduca perioadele de izolare pentru persoanele vaccinate și sa ii izoleze și mai mult pe cei nevaccinați. Timpul de autoizolare pentru persoanele…

- Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, persoanele care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record, a anuntat duminica cancelarul austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters. „Trebuie sa crestem rata vaccinarilor.…