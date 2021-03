Noile restricții ar putea fi relaxate. Condițiile luate în calcul de Guvern (surse) ​Guvernul ia în calcul sa revina asupra deciziei de închidere a magazinelor la ora 18.00, iar în cazul restaurantelor, salilor de sport sau concertelor restricțiile ar putea fi relaxate daca se va conveni asupra testarii înainte a clienților, susțin surse guvernamentale.



Orice decizie însa, au precizat aceleași surse, depinde de evoluția numarului de cazuri și propunerile care vin de la Ministerul Sanatații, care însa pâna acum a pledat pentru masuri extrem de dure.



Noile restricții au intrat în vigoare duminica. Astfel, de la ora… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat luni ca ultimele restricții impuse de autoritați sunt mai relaxate decat in alte țari și ca nu vor exista altele, mai dure, relateaza Digi24. El i-a indemnat pe romani sa se vaccineze, pentru ca restricțiile ”sa devina istorie”.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat in aceasta seara noile restrictii care vor intra in vigoare in Romania, incepand de maine, cand vor fi publicate in Monitorul Oficial. In localitatile cu rata de infectare mai mare de 4 la mia de locuitori, circulatia va fi interzisa…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit joi, 25 martie, pentru a decide noile restricții care urmeaza sa fie aplicate la nivel național, pentru a trece peste cel de-al treilea val al pandemiei. Guvernul a adoptat propunerile CNSU.

- Guvernul urmeaza sa anunțe noile restricții care vor fi aplicate la nivel național, in urma propunerilor facute de Comitetul Național petru Situații de Urgența. Premierul Florin Cițu susține o conferința de presa, alaturi de miniștrii sanatații, de interne și al educației, dar și șeful DSU, Raed Arafat.…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a declarat luni dimineața pentru Digi24 ca nu iși explica decizia autoritaților locale din Timișoara de a nu mai introduce carantina dupa ce rata de infectare a crescut. De asemenea, astazi va avea loc o ședința cu toți prefecții din țara și se va discuta și subiectul…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetului Naționale pentru Situații de Urgența privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romania, incepand cu 14 martie. Potrivit HG, se...

- Un barbat in varsta de 89 de ani, transferat dupa incendiul din 29 ianuarie intr-un alt pavilion al spitalului Matei Balș a incetat din viața, anunța Ministerul Sanatații. Pacientul a fost diagnosticat cu o forma severa SARS Cov-2 și prezenta multiple afecțiuni asociate. In acest caz, ancheta medico-legala…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a semnat ordinul prin care vor fi repartizare peste 1,38 milioane de teste rapide, antigen, pentru testarea elevilor, informeaza Edupedu.Documentul prevede ca testele antigen se transfera de spitale, de la Unitați de Primiri Urgențe și de…