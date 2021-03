Ministrul Secretar de Stat, Raed Arafat a anunțat joi seara restricțiile care se vor impune in raport cu rata de infectare. Circulația va fi restricționata de la ora 20.00 pentru zilele de vineri sambata, duminica in localitațile in care rata de infectare este de peste 4 la mie, și pe tot parcursul saptamanii in localitați […] The post Noile restricții adoptate de Guvernul Cițu. Se intra in case la ora 20.00. Magazinele se inchid la 18.00. In ce condiții se revine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .