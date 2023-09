Noile reguli pentru acordarea de burse elevilor Burse pentru toti elevii de gimanziu si liceu cu medii peste 9,50. Dar si pentru primii 30% dintre elevii fiecarei clase. Elevii de clasa a V-a vor primi si ei burse din ianuarie. Iar bursele pentru transportul celor care studiau in alta localitate decat cea de domiciliu au fost eliminate. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Educației, Florian Lixandru a explicat pentru Edupedu.ro, ca Ministerul ia in calcul sa acorde burse de merit tuturor elevilor care au avut anul trecut media anuala peste 9,50 pe langa cei 30% dintre elevii unei clase. Citește și Pitești. O noua campanie de colectare…

- Elevii reprezentanti ai CNE saluta noua procedura de acordare a burselor scolare, propusa de Ministerul Educatiei. Astfel, Consiliul National al Elevilor mentioneaza ca noua metodologie de acordare a burselor scolare este "o schimbare binevenita, ce aduce mai multa echitate in sistemldquo;. Conform…

- Noi reguli pentru transportul elevilor navetiști. Șoferii vor primi liste cu numele acestora. Reacția asociațiilor de elevi Proiectul privind transportul elevilor in noul an școlar aduce noi reguli, iar unele dintre ele au fost semnalate ca posibile incalcari ale regulamentului privind protecția datelor…

- Fara telefoane mobile in timpul orelor de curs, in anul școlar 2023-2024. Elevii le vor folosi doar in zone strict autorizate din incinta școlii, iar profesorii vor putea confisca smartphone-urile celor care nu se conformeaza. Legile educației vin cu reguli noi. Pana acum, folosirea telefoanelor mobile…

- Peste 33.900 de absolvenți de liceu s-au inscris la sesiunea de toamna de la Bac, cel mai mic numar de dupa 2004. Liceenii din promoția 2023, dar și cei din promoții anterioare, care nu au luat nota minimum 5 la aceasta proba, susțin din nou astazi acest examen. Pentru a absolvi examenul de bacalaureat,…

- Dupa recentele reușite ale elevilor romani la Olimpiada Internaționala de Matematica (VEZI AICI), respectiv la Olimpiada Internaționala de Fizica (VEZI AICI), ambele desfașurate in Japonia, s-au aflat performanțele lotului participant la competiția de Chimie gazduita de Elveția. Elevii romani au obținut…

- Maramureș: Etapa finala a Concursului național de fizica și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”, ediția a XXVIII-a In perioada 19-23 iulie 2023, județul Maramureș va fi gazda etapei naționale a Concursului național de fizica și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”,…

- EVALUARE NAȚIONALA 2023: Miercuri, proba la Matematica. Recomandari și reguli pentru elevii de clasa a VIII-a, la examen Evaluare Naționala 2023: Miercuri, 21 iunie, elevii de clasa a VIII-a din Alba și din țara susțin a doua proba a examenului de Evaluare Naționala, ce conteaza in procent de 100% pentru…