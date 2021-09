Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri ca nu vor mai fi permise in unitatile de invatamant „nici macar activitatile remediale” dupa depasirea ratei de infectare cu noul coronavirus de 6 la mia de locuitori. Singura exceptie va fi la invatamantul special, unde activitatile de terapie…

- Miniștrii Sanatații și Educației au prezentat noile reguli pentru deschiderea școlilor. Pana la atingerea ratei de infectare de 6 la mie intr-o localitate, toate creșele, gradinițele și școlile vor funcționa cu prezența fizica. Dupa depașirea acestei rate, toți elevii vor intra in invațamant online,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii trec in online la rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, au anunțat, miercuri, noile condiții…

- In ce condiții incepe noul an școlar? Ministrul Educației, Sorin Campeanu, și cel al Sanatații, Ioana Mihaila, vor susține, de la ora 10:00, o conferința de presa comuna in care anunța noile reguli in care copiii se vor intoarce la școala, din 13 septembrie.

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a transmis, marți, dupa o intalnire cu ministrul sanatații, Ioana Mihaila, ca toți profesorii și elevii care prezinta simptome vor fi testați gratuit, iar daca parinții nu sunt de acord cu testarea, cursurile vor avea loc in sistem online dupa primul caz de COVID-19…

- Elevii claselor primare vor putea purta maști textile la școala, nu doar medicale, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. „Mi se pare cel puțin trist și cu siguranța ingrijorator” - afirma ministrul despre profesorii nevaccinați. Problema maștilor textile nu este ca nu ar fi bune, ci ca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi, in contextul discuțiilor pentru inceperea noului an școlar, ca „nu vor exista niciun fel de restricții” pentru cei nevaccinați impotriva Covid-19, dar vor exista unele avantaje pentru cei vaccinați, fara a detalia care ar putea fi acestea. „Nu vor…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…