Noile reguli de intervenţie în cazul urșilor, în dezbatere publică Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat in consultare publica ordinul care stabileste nivelul maxim de interventie si preventia in cazul speciei urs brun. Ministerul are obligatia de a acorda nivel de interventie si preventie anual, pana cel tarziu pe data de 15 mai a fiecarui an. Conform noului proiect de ordin, numarul maxim al cotelor de preventie – 140 de exemplare – a fost stabilit in urma recomandarii Grupului de lucru pentru conservarea carnivorelor mari din Romania. Numarul reprezinta jumatate din cota anuala de preventie acordata inainte de 2016. „Cotele au fost repartizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul maxim al cotelor de interventie in cazul ursului brun va fi, in acest an, de 140 de exemplare, jumatate din cota anuala acordata inainte de anul 2016, a anuntat vineri, intr-un comunicat, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). Ministerul de resort a elaborat proiectul de Ordin al ministrului…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lucreaza la pregatirea unui proiect modern de management de protectie impotriva inundatiilor si pentru gospodarirea apei in Bazinul Ciucului.Anuntul a fost facut de ministrul Barna Tanczos printr un mesaj pe Facebook. "Romania are nevoie de specialisti pentru…

- Reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania (AMR), a carui președinte este Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, iar președinte executiv este Constantin Toma, primarul municipiului Buzau, s-au intalnit, luni, cu Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. La intalnire au mai…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actul normativ reprezentand prima reforma stabilita in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru sectorul de apa si apa uzata. OUG pentru modificarea…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor MMAP , ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 2006.Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,…

- UPDATE: ”S-a aprobat! In sedinta de Guvern de astazi am adoptat Hotararea de Guvern conform careia putem combate importul ilegal de deseuri in Romania. Romania nu poate fi groapa de gunoi a Europei”, a transmis, vineri seara, ministrul Mediului. Tanczos Barna afirma ca, tinand cont de faptul ca legislatia…

- ”Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (M.M.A.P) si a Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), o Hotarare pentru modificarea si completarea HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE)…

- ”Vinerea Verde este o oportunitate grozava de a vorbi despre planurile noastre verzi, despre ecologie si despre provocarile care urmeaza: Guvernul si-a asumat prin PNRR ca, pana in anul 2026, sa scoatem din circulatie 250.000 de vehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind conditia ca Romania sa primeasca…