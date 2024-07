Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: S-a terminat cu dobanzile de mii la suta pe an care transformau in prizonieri pe cei care luau un credit nebancar! Catalin Gherzan saluta Legea limitarii dobanzilor la creditele IFN, deoarece in acest fel camataria la dobanzi gigantice, inumane, nu va mai fi posibila in Romania. ”Aceasta…

- Sistem de limitare a vitezei, pe toate mașinile care se vand in Romania! Uniunea Europeana a decis ca toate mașinile care vor fi puse in circulație, incepand cu luna iulie, sa fie dotate cu un sistem de limitare a vitezei. UE a decis ca toate mașinile care vor fi comercializate in spațiul comunitar,…

- Alegeri europarlamentare 2024. Ordinea partidelor și a candidaților independenți pe buletinul de vot Ordinea pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare 2024 Partidele și candidații independenți se afla pe buletinul de vot pentru alegerile europarlamentare 2024 in urmatoarea ordine: • 1. Uniunea…

- Martorul evenimentelor pare a fi fost coplesit de prestanta slujitorilor rusi in frunte cu intaistatatorul moscovit, care, in perioada 28 mai-11 iunie 1947, faceau o vizita frateasca in Romania, ca raspuns al calatoriei patriarhului Nicodim din 1946. Suita patriarhului rus a poposit la Iasi, Bucuresti:…

- Folosește-ți votul la alegerile europene din 9 iunie 2024 – campanie de comunicare a Parlamentului European! Parlamentul European desfașoara, in aceasta perioada, campania de comunicare #Folosestetivotul, prin videoclipuri ce cuprind marturiile unor oameni – persoane varstnice din mai multe țari ale…

- Elevii vor face lecții de Educație rutiera in școli Romania se afla in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cele mai multe accidente rutiere soldate cu morți și raniți grav. In multe cazuri vinovați de tragedii sunt și pietonii și tocmai de aceea Ministerul Educației a lansat cateva ghiduri pe baza…

- Vasile Mihailescu: Sunt preocupari serioase in momentul de fața cu privire la direcția pe care o ia economia Romaniei In contextul anunțului privind deficitul comercial inregistrat de Romania la 31 martie, Vasile Mihailescu, fost consilier județean, critica politicile guvernamentale in domeniu. Statisticile…

- Noua bebelusi a adus iepurasul in cele trei zile de Paste la maternitatea Spitalului Județean de Urgența Pitești! Viata, in sine, este un lucru fascinant, iar mai fascinanta decat ea, nu poate fi decat nasterea. Nasterea este, cu siguranta, cel mai frumos mod, prin care Dumnezeu ne face partasi la iubirea…