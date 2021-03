Noile proteste anti-restricții sunt la scară redusă. În multe orașe nu a mai ieșit nimeni Miile de protestatari care au umplut strazile principalelor orașe in noaptea de luni spre marți au ales sa nu mai manifesteze și marți seara. In București abia se stransesera cateva sute de nemulțumiți fața de cateva zeci sau chiar niciunul in alte orașe. Marți este o noua zi in care au loc proteste fața de restricțiile impuse in pandemie, insa numarul participanților este mult redus. In Capitala erau, la ora 18, aproximativ 150 de persoane care au pornit in marș spre Piața Victoriei. Pe drum li s-au alaturat mai mulți oameni, numarul total fiind la ora 21 de aproximativ 6-700. Conform Mediafax,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- La Bucuresti, un protestatar a fost ridicat de jandarmi pentru ca nu purta masca. La Constanta, Sibiu si Iasi, de exemplu, toti participantii erau fara masca, dar jandarmii nu au intervenit. Majoritatea protestelor au fost revendicate de Alianta pentru Unirea Romanilor. La Constanta se scandeaza Libertate…

- Ministrul Justitiei considera ca dreptul la protest este foarte important, dar subliniaza ca restrictiile anti-COVID nu au fost luate ”pe baza de arbitrariu” și ca oamenii trebuie sa ințeleaga cat de grava este situația, potrivit News. Declarațiile au fost facute in contextul in care mii de persoane…

- George Simion , presedintele AUR, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, noi proteste in Romania, astazi, incepand cu ora 17.00. “Astazi, la 17.00, cu adevarat ne luam tara inapoi. In toata Romania, nu exista scuze”, a scris George Simion pe Facebook. Ieri, mii de oameni au iesit in strada in Constanta,…

- update Și la Timișoara, peste 300 de persoane protesteaza fața de Guvern și de masurile luate de acesta. Protestatarii cer ridicarea restricțiilor și prelungirea programului magazinelor. update 03.00 In ciuda orei inaintate, oamenii au pornit din nou in marș catre Guvern. Ei se deplaseaza pe partea…

- Raed Arafat a declarat, la Digi24, ca saptamana aceasta urmeaza sa fie aprobate restricții suplimentare, inclusiv o carantina prelungita pe timp de noapte, despre care spune ca este o masura care poate sa reduca contactul și mobilitatea care duc la raspandirea virusului Sars-Cov-2. Șeful DSU a mai precizat…

- Zeci de oameni au protestat la Timișoara fața de masurile anti-pandemie impuse de autoritațile statului. Unul dintre manifestanți a fost dus la secția de poliție pentru ca a refuzat sa poarte masca. Demonstrațiile au avut loc in ciuda carantinei. Oamenii au voie sa iasa din case decat pentru motive…

