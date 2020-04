Noile programe pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională, publicate în Monitorul Oficial Noile programe pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureatul care se vor desfasura in acest an au fost publicate astazi, in Monitorul Oficial. Ordinul de ministru aproba astfel materia pe care elevii de clasa a VIII-a trebuie sa o invețe pentru examenul de Evaluarea Naționala 2020 și conținuturile pe care elevii de clasa a XII-a trebuie sa le invețe pentru Bacalaureat 2020. Din fiecare materie pentru examen, care se invața in anul terminal, ministerul a eliminat conținutul pentru semestrul al II-lea. Pe baza acestor programe vor fi construite subiectele de examen pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

