- Wizz Air va anula unele zboruri, incepand din luna septembrie, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, au anuntat miercuri reprezentantii companiei aeriene. „Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt…

- O femeie a invitat la masa patru persoane, printre care și foștii socri, și le-a servit ciuperci extrem de otravitoare. Trei dintre oaspeți au murit, iar localnicii din orașul australian unde s-a petrecut fapta sunt in stare de șoc, scrie CNN.

- Comisia de Etica și Disciplina a UEFA a anunțat ce decizie a luat dupa incidentele de la Romania U21 - Ucraina U21 (0-1), de la Campionatul European 2023. In partida jucata pe Ghencea, pe 24 iunie, ultrașii din facțiunea „Camarazii” au aruncat cu fumigene și au afișat un banner cu trimitere la mișcarea…

- Noile oportunitați de finanțare prin programul Interreg VI-A Romania -Ungaria au fost prezentate astazi la Consiliul Județean Satu Mare, potențialilor solicitanți din județ. In noul ciclu de finanțare vor fi susținute proiecte din domenii care vizeaza protecția și conservarea naturii, valorificarea…

- Vești extrem de importante pentru toți șoferii romani! Noile prevederi legislative introduse in Codul Rutier vor da mari batai de cap tuturor conducatorilor auto care se vor deplasa pe aceste drumuri. Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera acest lucru banal. De reținut! Amenzile…

- Atacantul celor de la CSM Reșița, Aboubacar Gakou, 29 de ani, a venit sa joace fotbal in Romania, și-a gasit un loc in fenomen, dar și o soție, o banațeanca alaturi de care are o fetița. „Abu" a explicat pentru Libertatea ce-i place in Romania și ce-l face sa strambe din nasInaintea Revoluției din 1989,…

- Guvernul a adoptat recent un Memorandum prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica nationala cu atributii in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitatile de finantare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru industria energointensiva,…