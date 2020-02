Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prevederilor Legii 192 din 2019, intrate in vigoare la sfarșitul lunii ianuarie 2020, Poliția Romana este autorizata sa acceseze, in mod direct și gratuit, sistemele de supraveghere a spațiilor publice ce sunt instalate in scopul prevenirii criminalitații, pazei bunurilor și protecției persoanelor…

- Apel catre autoritați sa transmita datele necesare intocmirii anexelor Planului de mobilizare a economiei naționale pentru aparare 2021-2024 In cadrul primei reuniuni din acest an a Colegiului Prefectural Ilfov, desfașurata in prezența prefectului Daniel-Tudorel Zamfir și a subprefectului Anghel Enache,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la legea care elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Instantei Supreme, decizia a fost luata de Sectiile Unite in prezenta…

- Avocatul Poporului (AP) solicita Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui (ISJ) masuri pentru un sistem de paza a scolilor, in colaborare cu organele de politie, inclusiv in mediul rural. Potrivit unui comunicat al AP, institutia a emis o recomandare catre ISJ Vaslui, in care solicita, intre altele, stabilirea…

- Politia Romana in parteneriat cu Feroneria Prod S.A. Arad a declanșat la finele anului precedent Campania naționala de prevenire a furturilor din locuințe Hoții iți invadeaza intimitatea. Campania continua și la inceputul acestui an, cu informații destinate grupului ținta, grup reprezentat de locuitorii…

- Pentru anul viitor este planificata o creșterea economica de aproape 4% sau poate mai mare. Pronosticul aparține premierului Ion Chicu enunțat într-un interviu acordat de acesta agenției IPN. În același timp susține Ion Chicu, componența investițiilor, conform metodologiei finanțelor…

- Un barbat se afla in coma la Spitalul Județean Constanța cu o rana impușcata in zona capului, iar alte doua persoane sunt cautate de catre polițiști. Cei trei se aflau intr-o mașina care nu a oprit la semnalele unui echipaj de poliție, iar oamenii legii au facut uz de armamentul din dotare.In dimineața…