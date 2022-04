Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de Urgența care stabilește masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale pentru un an de zile, incepand cu data de 1 aprilie. Potrivit ordonanței, producatorii de gaze naturale vor fi obligati sa vanda la un pret stabilit de…

- Pe fondul situației de criza in energie și la in ceea ce privesc gazele naturale, Guvernul a emis o noua ordonanța ce modifica prețurile la cele doua servicii, incepand cu data de 1 aprilie a.c. Ordonanța de Guvern a fost publicata ieri seara și, conform documentului, este valabila pentru perioada 1…

- Pachetul de masuri destinat reducerii presiunii generate de facturile la energie electrica si gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, anuntat ieri de premierul in exercitiu, generalul in rezerva Nicolae-Ionel Ciuca, ar urma sa fie adoptat prin Ordonanta de Urgenta la urmatoarea…

- Incepand cu 1 februarie intra in vigoare OUG nr. 3/ 2022 care cuprinde noile masuri privind compensarea facturilor la energie. Schema de sprijin ramane valabila pana la 31 martie 2022 și vizeaza plata facturilor la energie și gaze atat pentru persoanele fizice, cat și pentru companii. In cazul facturii…

- Guvernul s-a întâlnit miercuri, de la 15:45, într-o ședința fulger, în format online, pentru a îndrepta o eroare materiala - neconcordanța între conținutul corpului principal și anexa, în conformitate cu noile plafoane la gaze naturale, din Ordonanța care stabilește…

- Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie In cursul serii de marți, 25 ianuarie, Guvernul a adoptat ordonanța…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…

