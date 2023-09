Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a raportat luni, 18 septembrie, trimiterea a 5,2 milioane de euro in fonduri umanitare catre Libia, in fața „creșterii dramatice a nevoilor” țarii afectate de urmarile ciclonului Daniel, agravate de prabușirea a doua baraje, distrugand Derna, potrivit portalului spaniol Infobae.…

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…

- Medicii caștiga mai mult decat salariații cu venituri medii, dar, la nivel european, personalul sanitar s-a aratat frecvent nemulțumit de salariile și condițiile lor de munca, atat specialistii, cat si medici generalisti. In 2022, medicii au marșaluit in semn de protest, au avertizat despre posibilitatea…

- In luna iulie 2023, Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +15.2% fata de iulie 2022, atingandu-se un nivel de 851.156 unitati. In perioada ianuarie-iulie 2023: –au fost inmatriculate in total 6.290.848 unitati, in crestere cu +17.6% fata de perioada similara din 2022;…

- Producatorul american de cipuri Qualcomm va trebui sa solicite aprobarea antitrust a Uniunii Europene pentru preluarea planificata a producatorului israelian de cipuri Autotalks, chiar daca tranzactia este sub pragul cifrei de afaceri stabilit de UE, au declarat autoritatile de reglementare europene,…

- Producatorul american de cipuri Qualcomm va trebui sa solicite aprobarea antitrust a Uniunii Europene pentru preluarea planificata a producatorului israelian de cipuri Autotalks, chiar daca tranzactia este sub pragul cifrei de afaceri stabilit de UE, au declarat autoritatile de reglementare europene,…

- Comisia Europeana a citat importanta acordului pentru producatorii de echipamente originale si pentru altii care au nevoie de acces la semiconductori. Organismul de supraveghere a concurentei din UE a declarat ca 15 tari UE, inclusiv Franta, Irlanda, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania si Suedia,…

- In luna iunie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.8% fata de iunie 2022, atingandu-se un nivel de 1.045.072 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2023: au fost inmatriculate in total 5.438.653 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…