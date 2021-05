Stiri pe aceeasi tema

- 80 de noi cazuri cu varianta britanica a coronaviruslui au fost confirmate in saptamana 2-9 mai. Totodata numarul total de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare a ajuns la 1.208 de cazuri, a anuntat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- 955 de cazuri cu tulpinile britanica, braziliana și sud-africana ale coronavirusului au fost confirmate in Romania pana in 18 aprilie din 1502 secvențieri. Dintre acestea, 27 de persoane au decedat, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INSP).Au fost confirmate 948 de cazuri cu tulpina…

- Peste 850 de cazuri cu noile variante ale coronavirusului au fost confirmate in Romania Pana la data de 11 aprilie, au fost confirmate 863 de cazuri cu noile variante ale COVID-19 care determina ingrijorare, arata Institutul Național de Sanatate Publica. Cu varianata britanica (B.1.1.7), au fost depistate…

- 863 de cazuri cu noile variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare au fost confirmate pana la data de 11 aprilie, potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Dintre acestea, cu varianta britanica (B.1.1.7) au fost inregistrate 857 de cazuri, cu varianta sud-africana (B.1.351)…

- Primele doua cazuri cu varianta braziliana a SARS-CoV-2, in Romania Doua cazuri de infectare cu varianta braziliana P.1. a SARS-CoV-2 au fost confirmate în România, se arata într-un comunicat al Institutului National de Sanatate Publica (INSP). "Unul dintre cazuri…

- Au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu tulpina sud-africana de coronavirus. The post Tulpina africana de coronavirus a ajuns in Romania. Au fost confirmate primele doua cazuri appeared first on Puterea.ro .