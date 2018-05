Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca din data de 20 mai soferii prinsi in trafic cu autoturisme ale caror ITP-uri sunt expirate vor fi amendati, se vor confisca placutele, iar masinile nu vor mai putea fi deplasate decat impinse sau pe platforme. „Din 20.05.2018, daca sunteti surprinsi in trafic…

