Stiri pe aceeasi tema

- Dupa câțiva ani în care mediul de afaceri a discutat prima data modificarile pe Codul fiscal și pe cel de procedura fiscala cu Ministerul Finanțelor, pâna a luat Teodorovici documentele la biroul sau parlamentar, iar apoi prin Parlament, acestea au fost promulgate de președintele Klaus…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor, a explicat astazi pe Facebook ca majorarea accizelor de la 1 ianuarie 2021 nu este nicidecum parte a legilor care au fost facute in mandatul lui de ministru. Mai mult, el a precizat ca astazi președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectele de modificare…

- Turcia a raportat, sambata, un numar record al deceselor zilnice din cauza coronavirusului, cu 196 de victime in ultimele 24 de ore, potrivit The Guardian. Noile cazuri sunt 31.896, unele asimptomatice, in aceeasi perioada, a spus ministrul Sanatatii. Este o cifra mai mica fata de ziua precedenta…

- Bune-rele, cu aceste partide trebuie reconstruita Romania. Cand se va intampla acest lucru? Nu dupa ce se va termina pandemia. A doua zi dupa alegeri lupta politica ar trebui pusa la pastrat pana peste patru ani, la viitoarele alegeri. Este, desigur, o utopie. A doua zi dupa alegeri incepe urmatoarea…

- Cele mai dure restrictii de la starea de urgenta. Noile masuri intra in vigoare luni, la 00.00 Romania se pregatește de carantina parțiala. Autoritațile iau masuri drastice și fac un apel catre noi toți sa conștientizam dimensiunea dezastrului. Încă 10.260 de români figurează de…

- Astazi, 5 noiembrie a avut loc o noua ședința de Guvern, la Palatul Victoria, la care a participat și președintele Klaus Iohannis. In cadrul acestei ședințe s-a vorbit despre masurile necesare care trebuie implementate pentru a minimiza efectele pandemiei de coronavirus. Șeful statului a subliniat ca…

- Așa cum suntem obișnuiți, constant suntem bombardați cu modificari legislative. Chiar și dupa 30 de ani de democrație, mediul de afaceri se confrunta cu multe situații birocratice care ne dau de furca și ne consuma resursele financiare. Astazi vi le prezentam pe cele cu un impact pozitiv asupra mediului…

- BestJobs lanseaza doua noi servicii prin care peste 1.500 de agenți de recrutare profesioniști ajuta angajatorii sa descopere cei mai buni oameni pentru echipa lor. Timpul pentru selecția candidaților se reduce cu 85%, potrivit Mediafax.BestJobs inoveaza procesul de identificare a candidaților…