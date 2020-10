Noile măsuri fiscale au fost publicate în Monitorul oficial Mult așteptata OUG cu masuri fiscale a fost publicata in Monitorul oficial. Sunt multe lucruri care intereseaza mai ales mediul de afaceri. Printre masuri se afla posibilitatea amanarii plații taxelor pana la 25 decembrie, precum și suspendarea procedurilor de executare silita prin poprire, scutirea la impozit specific pentru Horeca, eșalonare simplificata a datoriilor deductibilitatea testelor COVID, scrie Hotnews.ro. OUG 181 masuri fiscale amanare taxe, scutire impozit HORECA, rambursare TVA cu control ulterior, procedura simplificata esalonare datorii (click pentru a deschide) Principalele… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

