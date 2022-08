Noile măsuri comerciale. Își permite UE să enerveze China? Relațiile UE-China sunt pe cale sa devina mai acide: Bruxelles-ul va prezenta interdicția muncii forțate la inceputul lunii septembrie – o mișcare care va viza produsele fabricate de musulmanii uiguri persecutați din China. Intre timp, instituțiile UE negociaza cat de dura va fi cea mai noua arma comerciala a sa, menita sa abordeze amenințarile economice din […] The post Noile masuri comerciale. Iși permite UE sa enerveze China? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

