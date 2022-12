Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia se poate acorda cetatenie romana strainilor care sunt casatoriti de cel putin 10 ani cu cetateni romani, chiar daca nu domiciliaza in Romania. S-au inregistrat 253 voturi "pentru", conform Agerpres. Fii la curent cu…

- Scopul legii inițiate de PSD este de a proteja cetațenii de marketingul inșelator, de a susține consumul laptelui produs in Romania și de a proteja procesatorii autohtoni. Se creeaza astfel cadrul juridic pentru prezentarea și comercializarea produselor, respectarea condițiilor de igiena și informarea…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic in vederea stabilirii unor masuri si actiuni unitare pentru prezentarea si comercializarea produselor din sectorul laptelui si a produselor lactate. Proiectul prevede ”inscriptionarea informatiilor obligatorii privind etichetarea…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a acuzat ca in Romania s-a construit fara nicio regula de sistematizare, referindu-se la faptul ca sunt zone unde pompierii si SMURD au acces cu dificultate. „Lucrurile sunt mult mai complicate, pentru ca la un moment dat s-a construit in Bucuresti, s-a construit de…

- Inițiativa legislativa privind prevenirea și reducerea risipei alimentare a fost adoptata, astazi, de Senat. Proiectul depus de deputata USR Diana Buzoianu, lucrat transpartinic și depus alaturi de peste 160 de senatori și deputați din toate partidele democratice din Romania, prevede obligații concrete…

- Peste 1 milion de ucraineni au intrat in Germania de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, pe 24 februarie, arata datele prezentate vineri de Ministerul german de Interne, conform agenției de presa DPA, citata de Agerpres . Ministrul de interne, Nancy Faeser, a precizat ca, in total, 1.002.763 de cetateni…

- Politia Rutiera isi inoieste flota de autospeciale, alcatuita in prezent din VW-uri Polo, Dacii Logan si Dacii Duster, cu 600 de BMW-uri Seria 3, cu tractiune integrala si 184 de cai putere. Contractul este de 98.006.046 de lei, adica 19,6 milioane euro sau 33.200 euro/bucata. Politia Rutiera isi inoieste…