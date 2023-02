Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, prezinta luni, intr-o conferinta de presa, proiectele legilor Educatiei, despre care afirma ca au beneficiat de un amplu proces de consolidare, au sprijinul politic al coalitiei. ”Am ajuns in acest punct mult asteptat de catre noi cat sunt convinsa de intreaga comunitate…

- USR a depus o solicitare prin care ministrul Educatiei sa vina la „Ora Guvernului” in plenul din 1 martie al Senatului, de la ora 11.30, pentru a oferi explicatii cu privire la situatia legilor Educatiei. Liderul senatorilor USR Radu Mihail considera ca este inacceptabil felul in care Ligia Deca amana…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, luni, despre adoptarea legilor educatiei ca doreste ca, dupa intalnirea din coalitie din aceasta saptamana, sa poata sa faca public un calendar cu toate etapele care urmeaza. Despre salarizare, ea a afirmat ca isi doresc ca profesorii care merg in zonele…

- Sindicatul Europol a transmis, joi, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca noile uniforme ale polițiștilor nu au ”nicio legatura cu specificațiile din caietele de sarcini și cu toate acestea, au fost recepționate, platite și distribuite”. Suma platita pentru acestea se ridica la aproximativ 4,5 milioane…

- Posibilitatea data plagiatorilor de a renunța unilateral la titlul de doctor, promovata in proiectul de Lege a invațamantului superior pus in consultare publica, in vara, de fostul ministru Sorin Cimpeanu, nu se mai regasește in noul proiect de lege promovat acum de Ligia Deca, potrivit documentului…

- Patronii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații cu vechime mai mare de 2 ani trebuie sa aiba o majorare salariala. Salariile multor romani…

- Noile legi ale Educației vor fi trimise in Parlament, pentru vot, la inceputul anului viitor, a anunțat ministrul Ligia Deca. Oficialul a mai afirmat ca parinții vor avea destul timp sa se familiarizeze cu modificarile, deoarece schimbarile „nu vor fi bruște”. Ligia Deca a precizat ca noile proiecte…