- Proiectele privind legea educației au fost finalizate, transmit surse apropiate de subiect pentru STIRIPESURSE.RO. E vizat atat invațamantul preuniversitar, cat și cel superior. Proiectele actuale au fost intocmite dupa mai multe consultari intre partidele politice. Fii la curent cu cele mai…

- Noile legi ale Educatiei urmeaza sa fie adoptate de Guvern pana pe 15 februarie, iar Parlamentul ar urma sa le dezbata si sa le voteze pana pe 15 martie, potrivit calendarului stabilit, marți, de liderii Coaliției.

- Școlile nu se inchid. Luni, 9 ianuarie 2023, școlile se vor redeschide in condiții normale. “Nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid”, a transmis astazi Ligia Deca, ministrul Educației. Se vor lua insa urmatoarele masuri la nivelul unitaților școlare:…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si ministrul Educatiei, Ligia Deca, sustin, joi, o conferinta de presa pe tema situatiei epidemiologice din tara. Ministrul Rafila a anuntat ca varful sezonului gripal va fi atins intre 15 ianuarie si 10 februarie. Sezonul gripal in acest an este decalat cu cateva…

- Proiectele legilor educatiei vor fi facute publice la inceputul anului viitor, dupa vacanta de iarna, urmand sa intre in dezbaterea Parlamentului in prima sesiune parlamentara, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca, care a promis ca nu vor exista schimbari bruște in sistem.

- Proiectele legilor educatiei vor fi facute publice la inceputul anului viitor, dupa vacanta de iarna, urmand sa intre in dezbaterea Parlamentului in prima sesiune parlamentara, a anuntat, miercuri, ministrul Educatiei, Ligia Deca. ‘Legile educatiei, asa cum am mai afirmat, vor fi facute publice dupa…

- ADMITERE liceu 2023: cum se calculeaza media de admitere, dupa noile reguli. CALENDAR inscrieri și repartizare computerizata Admitere liceu 2023: pentru elevii de clasa a VIII-a care vor da admitere la liceu de anul viitor nu va mai conta media claselor de gimnaziu. Noile reguli au fost stabilite prin…

- Școlile nu vor trece in online din cauza facturilor la energie, spune ministrul Educației, Ligia Deca, insa ar fi bine sa sesizeze problemele din timp ca sa poata fi ajutate. In așa fel se va evita inclusiv economia la gaz sau curent in școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…