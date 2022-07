Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, ca rata de promovare la Bacalaureat a fost de 73,3%, cea mai mare din ultimii 10 ani. Judetul din top este Clujul, cu 85,1% promovabilitate, iar pe ultimul loc este Ilfovul, cu 47%. In rural s-a inregistrat o rata de promovare de 69,2%, iar in urban,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat, joi, despre rezolvarea subiectelor la Evaluarea Nationala, ca doar 6% dintre elevi au putut sa scrie perfect romaneste, iar 57% dintre elevi au probleme de scriere corecta, de ortografie si de punctuatie. Sorin Cimpeanu s-a referit la rezolvarea subiectelor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca s-a stabilit renunțarea la mediile semestriale si la teze in invațamantul preuniversitar, urmand sa existe o singura medie generala la finalul anului. ”La acest moment este in curs de finalizare intalnirea Comisiei pentru Dialog Social (…) pentru…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, joi, ca elevii care provin din Ucraina se vor putea inscrie la liceu, fara sustinerea examenului de Evaluare Nationala. Ministrul Educatiei a precizat ca se da posibilitatea inscrierii elevilor care provin din Ucraina, fara sustinerea examenului de Evaluare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care au de sustinut examene nationale, in acest an, trebuie sa se astepte la o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor. Cimpeanu a numit invatamantul online impus de pandemie drept ”o adevarata catastrofa educationala”. Intrebat daca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, ca profesorii nu vor avea voie sa ofere meditații elevilor din clasele in care predau. „Vom avea clarificat și fenomenul meditațiilor care se practica in orice stat al acestei lumi. Sigur, avem și o condiție pentru a preintampina un anumit gen de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, ca rezultatele la simularea examenelor nationale Bacalaureat si Evaluare nationala, sunt mai slabe decat cele de anul trecut. „Rezultatele la simulare, cu doua exceptii, sunt mai slabe decat anul trecut. Exceptiile sunt la examenul de Bacalaureat…