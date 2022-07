​Colegiile Naționale vor avea dreptul sa organizeze examen de admitere inainte de susținerea evaluarii naționale, potrivit proiectului noilor legi ale Educației. Examenul de admitere la Colegiile Naționale se va organiza pentru maximum 90% din numarul de locuri, iar locurile ramase neocupate intra in procedura de repartiție computerizata, in urma susținerii evaluarii naționale. Potrivit precizarilor Ministerului […] The post Noile legi ale Educației: Examen de admitere la Colegiile Naționale inaintea Evaluarii Naționale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…