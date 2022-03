Noile ispite de la Insula Iubirii (Antena 1) Bucurie pentru fanii reality show-ului Insula Iubirii de pe Antena 1. Postul de televiziune pregatește lansarea unui nou sezon in care cuplurile iși vor pune iubirea la incercare. 10 ispite masculine vor face tot ce le sta in putința pentru a le intra in grații fetelor. Baieți aratoși, disponibili și gata sa fie tentație. Iata cine sunt noile ispite de la Insula Iubirii! Bogdan Ionescu are 32 de ani și este organizator de evenimente. Daca in trecut a fost pe Insula Iubirii in calitate de concurent, acum revine ca ispita. S-a apucat de sport, si-a schimbat…