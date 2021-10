Noile infectări cu SARS Cov-2 și decese, în Bistrița-Năsăud In ultimele 24 de ore, 133 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 854 de teste, iar alți 7 pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ este de 5,38 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a ajuns la 1.591. Totodata, in același interval s-au vaccinat 795 de persoane, dintre care 410 cu prima doza. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situația epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 17.020 cazuri confirmate de CoVid-19; • 161 persoane izolate in spital, 1430 izolate la… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

