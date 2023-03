Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat miercuri ca noile forme de Evaluare Nationala, admitere la liceu si Bacalaureat nu vor intra in vigoare incepand cu anul scolar urmator adoptarii legii invatamantului preuniversitar, ci, cel mai devreme, in 2027, daca proiectul va fi adoptat in Parlament pana la finele acestui an scolar. Ea a facut precizarea, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, dupa adoptarea in Guvern a pachetului de legi ale Educatiei. ‘Subliniez din nou – noile forme de Evaluare Nationala, admitere la liceu si Bacalaureat nu vor intra in vigoare incepand cu anul scolar…