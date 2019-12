Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii care se ocupa de spusele Babei Vanga, inregistrate pe banda magnetica sau așternute pe hartie de rudele acesteia, susțin ca la 2020 se refera previziunile legate de sistemul financiar internațional, scrie dcbusiness.ro. Banii vor deveni inutili, a prezis, la un moment dat clarvazatoarea…

- Ucraina doreste sa discute cu privire la 'termene precise' in rezolvarea conflictului din estul tarii in cadrul apropiatului summit in format 'Normandia' (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Xinhua si publicatia Gordon.ua, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va reuni la 9 decembrie la Paris cu omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, precum si cu cancelarul german Angela Merkel, in cadrul unui summit in asa-numitul format "Normandia" (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) asupra…

- Ungaria susține stabilizarea relațiilor intre Rusia și NATO, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa discuții cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, informeaza agenția de știri Tass.Citește și: SURSE PSD și PNL au primit telefoane de la Bruxelles: 'Trece sau nu trece Guvernul?'…

- Unul din cele patru reactoare de la centrala nucleara din orașul Paks, aflat in sudul Ungariei, a fost inchis de urgența joi dimineața din cauza unei defecțiuni, informeaza Hotnews. Centrala de concepție sovietica se afla la mai puțin de 200 de kilometri de Romania. Reactorul nuclear a fost oprit in…

- Rusia a criticat luni ofensiva Turciei in nordul Siriei, cu o zi inainte de o intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea Soci (de pe coasta rusa a Marii Negre), informeaza dpa. Rusia si Turcia, care sustin tabere adverse in razboiul civil sirian,…

- Rusia se joaca cu rabdarea Statelor Unite, dar si a tarilor de pe batranul continent. Armata rusa a testat, luni, o arma care ar putea lovi, in cazul declansarii unui razboi, in orice punct al Europei.

- Avertizorul american de integritate Edward Snowden, care a denuntat supravegherea in masa in Statele Unite si a fost inculpat de spionaj in tara sa, a declarat, intr-un interviu pentru France Inter, ca i-ar placea mult sa i se acorde azil in Franta. Snowden s-a orientat anterior catre mai multe tari…