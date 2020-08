Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au intrat pe ultima suta de metri in depunerea candidaturilor pentru alegerile locale. Unele organizatii politice au inaintat deja dosarele, altele se pregatesc sa faca astazi acest demers. „Ziarul de Iasi" va prezinta miscarile de trupe care au avut loc in ultima perioada, iar un lucru de…

- ​Febra achizițiilor facute de liberali din tabara PSD nu este vazuta cu ochi buni de președintele Klaus Iohannis, șeful statului precizând ca a fost întotdeauna împotriva traseismului politic și nu și-a schimbat opinia. „Va spun franc. ​Nu vad cu ochi buni aceste racolari.…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca nu este de acord cu racolarile facute de partide. Asta in condițiile in care PNL a anunțat ca maulți aleși PSD au trecut in barca guvernarii. "Nu vad cu ochi buni aceste racolari. Eu am fost dintotdeauna impotriva traseismului. E o boala grava…

- Este suficient ca un partid sa aiba parlamentari ca sa poata numi reprezentanți in secțiile de vot, reiese dintr-o decizie CCR, iar condiția existenței unui grup parlamentar este neconstituționala in acest caz. Judecatorii CCR au analizat definiția partidului politic parlamentar din legea alegerilor…

- Deputații PSRM Vlad Batrincea, Grigore Novac și Vasile Bolea au susținut un briefing de presa, inainte de ședința Parlamentului Republicii Moldova din 2 iulie 2020. Aceștia au anunțat ca PSRM va veni cu inițiativa de a schimba Constituția, cu scopul de a reduce numarul deputaților in Parlament de la…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea a anuntat ca fractiunea PSRM va propune doua initiative legislative de modificare a Constitutiei in vederea „interzicerii traseismului politic”, dar si reducerea numarului de deputati in Parlament de la 101 la 61. PSRM invita la dialog pe acest subiect fractiunile…

- La peste patru luni de la alegerile legislative din Irlanda, doua partide de centru, Fianna Fail si Fine Gael, au votat vineri alaturi de Verzi in favoarea crearii unei coalitii guvernamentale tripartite, un acord pentru formarea unui guvern din care este exclus Sinn Fein, in pofida numarului ridicat…

- Sub contextul problemei legate de pandemia noului coronavirus SARS-CoV-2, care a acaparat toata lumea mediatica, se pregatește o adevarata lovitura in lumea politicului. Se intrevede o noua lege pentru partidele politice ce va schimba total funcționarea lor, dar și desfașurarea campaniilor electorale.Ce…