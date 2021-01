Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit la Institutul Matei Balș. UPDATE 11:30 Bilanțul tragediei de la „Matei Balș” a crescut la cinci morți. Anuntul a fost facut de ministrul de Interne Lucian Bode. La cateva ore de la stingerea incendiului a mai fost gasit trupul carbonizat…

- Dupa incendiul care a avut loc azi dimineața la Institutul „Matei Balș” din București, peste 100 de pacienți au fost evacuați. Dintre aceștia, 53 au fost transferați catre alte spitale. Dupa incendiul de proporții care a izbucnit astazi, in jurul orei 5:00 dimineața, la Institutul „Matei Balș” din…

- Ministerul Sanatatii a transmis informatii despre starea pacientilor transferati la diferite spitale din Capitala, dupa incendiul de la Matei Bals, majoritatea dintre ei fiind in stare stabila, insa pe oxigen. Institutia mai precizeaza ca in functie de rezultatele investigatiilor atunci cand este…

- Un incendiu a izbucnit in dimineața zilei de vineri, 29 ianuarie, la spitalul Matei Balș din București, in jurul orei 5. Echipajele ajunse la fața locului au gasit 3 persoane decedate, iar in scurt timp o alta persoana a murit. UPDATE 10:11 Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu: In momentul in care…

- Departamentul pentru Situașii de Urgența le-a transmis rudelor pacienților de la Matei Balș ca pot suna la o linie telefonica special instituita, pentru a afla detalii despre transferul acestora. “Data fiind situația generata in urma producerii nefericitului eveniment din aceasta dimineața care a necesitat…

- Noi cazuri de infectie cu tulpina SARS-CoV-2 cu transmisibilitate crescuta Foto: Arhiva/ MAp Alte doua cazuri de infectie cu tulpina SARS-CoV-2 cu transmisibilitate crescuta au fost secventiate la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals", a informat Ministerul…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta principalele activitati din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfasurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic si medical pentru receptionarea…

- Ministerul Sanatații a anunțat, vineri, ca inspectorii sanitari de stat din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) București vor face o evaluare a procedurilor operaționale de lucru și a atribuțiilor din fișele de post in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș”.“La solicitarea…