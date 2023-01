Noile contoare impuse de UE: consumi mai mult, rămâi fără curent Pe langa problemele majore legate de inregistrarea fluctuațiilor de tensiune ca și consum, contoarele inteligente constituie un instrument deosebit de periculos pentru securitatea energetica a populației, dar și a companiilor. Sistemul acestora permite oprirea subita a furnizarii de energie in momentul in care se inregistreaza un consum mai mare, ceea ce deschide calea economiilor forțate […] The post Noile contoare impuse de UE: consumi mai mult, ramai fara curent first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

